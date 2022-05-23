Ankara Üniversitesi'ne 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi' - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi'ne 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi'

23.05.2022 14:37
Ankara Üniversitesi'ne 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi'

YÜKSEKÖĞRETİM Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 'Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil olan Ankara Üniversitesi, 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi' almaya hak kazandı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 'Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil olan Ankara Üniversitesi, 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi' almaya hak kazandı.

Yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin 'planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma' döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemi olan 'Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil olan Ankara Üniversitesi, YÖKAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi' almaya hak kazandı. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda belge takdim töreni düzenlendi. Törene, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Kalite

Koordinatörü Prof. Dr. Ali Sınağ ve akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, yükseköğretimde sürekli kaliteyi artırmaya yönelik ciddi adımların atıldığını belirterek, "Bu kalite yolculuğuyla Ankara Üniversitesi'nin köklü geçmişi ve misyonu ve ileriye dönük hedeflerini mutlaka bütünleştirmemiz gerekiyor. Kalite çalışmaları da bu çerçevede yol ve yön gösterecektir. YÖKAK'ın pilot uygulayacağı birtakım uygulamalar olursa bu konularda da Ankara Üniversitesi olarak çok iyi bir örnek teşkil edeceğini ifade etmem gerekir. Biz kalite yolculuğunu bitmeyecek bir yolculuk olarak görüyoruz. Daha da ileriye götürerek beraberce yapacağız. Bu noktada elimizden gelen gayreti göstereceğimizi açıkça ifade etmek isterim" dedi.

'KURUMSALLAŞMASINA KATKI YAPACAĞINI BEKLİYORUZ'

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar, burada yaptığı konuşmada, "Yükseköğretim Kalite Güvence Sistem, üniversitelerimizin hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde temel fonksiyonları olan eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı alanlarındaki faaliyetlerini paydaşlarının beklentilerini ve amaca uygun olarak yerine getirdiğine dair kamuoyuna verdiği bir güvencedir. Üniversitelerin kalite güvence sistemlerinin sürdürülebilirlik ve geleceğe uygunluk perspektifi ile kurumsallaşmasına katkı yapacağını bekliyoruz. YÖKAK olarak üniversitelerimizin öğrencilerini eğitim aldıkları alanlarda ulusal yeterlilikleri kazanmış yine 21'inci yüzyıl becerileri ile analitik düşünme, yenilik, aktif öğrenme, karmaşık problem çözme, kritik düşünme ve analiz, yaratıcılık gibi bunlarla donatılmış olmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar, Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'a takdim etti.


Ankara Üniversitesi'ne 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi'
Ankara Üniversitesi'ne 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi'
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Kaynak: DHA

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