Hablemitoğlu suikastının faili emekli albay Göktaş için kırmızı bülten - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastının faili emekli albay Göktaş için kırmızı bülten

31.08.2022 16:25
Hablemitoğlu suikastının faili emekli albay Göktaş için kırmızı bülten

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari faili emekli albay Mustafa Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari faili emekli albay Mustafa Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş için hazırlanan kırmızı bülten talebini 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderdi. Bunun üzerine emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hablemitoğlu suikastının faili emekli albay Göktaş için kırmızı bülten - Son Dakika

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