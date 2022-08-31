Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü , Ankara 'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş için hazırlanan kırmızı bülten talebini 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderdi. Bunun üzerine emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Necip Hablemitoğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hablemitoğlu suikastının faili emekli albay Göktaş için kırmızı bülten - Son Dakika

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