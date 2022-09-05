Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı - Son Dakika
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Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı

05.09.2022 19:33
Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, bugün Haskovo'da mahkemeye çıkarıldı.

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, bugün Haskovo'da mahkemeye çıkarıldı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 gün önce Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı. Gözaltına alınan ve savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş, bugün Haskova İl Mahkemesi'ne çıkarıldı. Elleri kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Göktaş, hakkında savcılık mahkemeden 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Göktaş'ı savunan Bulgar avukat İvan İvanov, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin Bulgaristan'a yasa dışı girmekle suçlandığını belirterek, kendisinin yeşil pasaportu bulunduğunu ve AB ülkelerine vizesiz girme hakkı olduğunu söyledi. İvanov, "Arandığı için Bulgaristan'a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye'deki haklarını Bulgaristan'dan aramayı düşünmüş" dedi. Göktaş'ın duruşması sürüyor.


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Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, Levent Göktaş, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı - Son Dakika

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