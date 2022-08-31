Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi.

Kaynak: AA

Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı - Son Dakika

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