Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Algan, iklim değişikliğinin dünyada yoksulluğu artıracağını belirtti - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin insanları giderek yoksullaştıracağını savundu.

Prof. Dr. Algan, Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ve Küresel Denge Derneği iş birliğinde çevrim içi düzenlenen Yerelden Ulusala İklim Ağı Trakya Eğitim toplantısında "İklim Adaleti" konulu sunum yaptı.

Algan, sunumunda, iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuzlukların tüm dünyayı sosyal ve ekonomik açıdan etkilediğini söyledi.

Sera gazı salınımının 1990-2015 arasında iki kat arttığını belirten Algan, "Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminde yer alan 1 kişi, en yoksul yüzde 10'luk kesiminde yer alan 1 kişiden 175 kat daha fazla karbon salınımına sebep oluyor. İklim değişikliğine bağlı hava olayları ekonomiye büyük zarar veriyor. Yalnızca ABD'de 1980'den bu yana gerçekleşen 241 aşırı hava olayı 1,6 trilyon dolar zarara yol açtı." dedi.

İlkim değişikliğinin ekonomiyi doğrudan etkilediğinin altını çizen Algan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği mevcut yoksulluğu ve eşitsizliği artıracak. En çok yoksul ülkeler etkilenecek. Hükümetlerin, Paris İklim Anlaşması'na sadık kalmaması iklim değişikliğinin ekonomik etkilerini artıracak. İklim değişikliği sebebiyle insanlar yaşama, beslenme, barınma ve su gibi temel insan haklarından mahrum kalacak.

2030-2050 arasında iklim değişikliği yüzünden yılda 100 milyon kişi ekonomik açıdan olumsuz etkilenecek. 2030'a dek dünya genelinde 120 milyon kişi yoksullaşacak, 250 bin kişi de hastalıklar sebebiyle hayatını kaybedecek."