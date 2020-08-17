Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Ünüvar, göreve başladı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Ünüvar, göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, görevi Prof. Dr. Erkan İbiş'ten devraldı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Ünüvar, göreve başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, görevi Prof. Dr. Erkan İbiş'ten devraldı.

Ünüvar, üniversitedeki törende yaptığı konuşmada, kendisine verilen vazifenin sorumluluğunu omuzlarında hissettiğini belirtti.

Görevi devreden İbiş'e teşekkür eden Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin temellerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığını, Türkiye'nin bilimsel anlamda umudu olduğunu dile getirdi.

Ünüvar, görevi süresince herkesin hak ve hukukunu koruyacağını, birlikte çalışma kültürünü, güzeli, hakkı şiar edineceğini vurguladı.

Üniversitenin gelişmesi, Türkiye'nin yarınlarına damga vurması için gayret göstereceğini ifade eden Ünüvar, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin yanlarında olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleri ve güvenleriyle Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne getirildiğini aktaran Ünüvar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Erkan İbiş, başarı diledi

Ankara Üniversitesinin 18'inci rektörü olan ve görevini 8 yıldır sürdüren Prof. Dr. İbiş ise Ünüvar'a başarı diledi.

İbiş, üniversitenin 2021'de 75'inci yaşına gireceğini hatırlatarak, bu konuda oluşturulan komisyonun gerekli çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Ankara Üniversitesinin yaklaşık 70 bin öğrenci ile 4 binin üzerinde akademisyeni olan bir kurum odluğunu belirten İbiş, üniversitenin misyonunu Türkiye ile özdeşleştirdiğini vurguladı.

Görevi süresince yapılanları anlatan İbiş, başarı ve üretim odaklı çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İbiş, görevi devrederek Ünüvar'a çiçek takdim etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi, Erkan İbiş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 15:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Ünüvar, göreve başladı - Son Dakika

Son Dakika

İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor Oyun bağımlısı genç açlıktan hayatını kaybetti Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü         
17:47
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti         
17:10
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi         
16:22
Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi         
15:55
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı         
15:33
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı         
13:39
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu         
12:02
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı         
11:38
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü         
11:19
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi         
10:32
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak         
09:53
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi         
08:59
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 22:34:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Ünüvar, göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei