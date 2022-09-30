Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'dan Tokat Valisi Hatipoğlu'na ziyaret

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

Ünüvar, beraberindekiler ile Hatipoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Hatipoğlu, Tokat hakkında bilgi vererek, ziyaretlerinden dolayı Ünüvar'a teşekkür etti.

Ünüvar da Hatipoğlu'na nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Ünüvar ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na da ziyarette bulundu.