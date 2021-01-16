Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar Kızılcahamam'da - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar Kızılcahamam'da

16.01.2021 18:57
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar Kızılcahamam'da, System.String[]

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu.

Kızılcahamam Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Prof. Dr. Ünüvar'ı Kaymakam Can Aksoy, İlçe Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Yüksekokul Müdiresi Prof. Dr. Seyhan Akıska karşıladı.

2019-2020 yılı eğitim öğretim yılında okulu birincilikle bitiren Hicran Işık'a diplomasını takdim eden Ünüvar, Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar ile ilçedeki eğitim yatırımları hakkında görüştü.

Ünüvar, eski Kızılcahamam Devlet Hastanesi binası ve Soğuksu Termal Otel'de incelemelerde bulunarak Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve fakülte yapılması ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Kızılcahamam, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar Kızılcahamam'da - Son Dakika


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