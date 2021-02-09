Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'dan "salgın döneminde sigaranın bırakılması çok önemli" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'dan "salgın döneminde sigaranın bırakılması çok önemli" mesajı Açıklaması

09.02.2021 10:17
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'dan

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde sigaranın bırakılmasının önemine dikkati çekerek, "Son sigaranızı bugün söndürün ve hayat sizden uzaklaşmasın.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde sigaranın bırakılmasının önemine dikkati çekerek, "Son sigaranızı bugün söndürün ve hayat sizden uzaklaşmasın." ifadesini kullandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sigaranın zararlarına ilişkin Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akın Kaya ile Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Şen'in de imzaladığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Ünüvar, sağlığı tehdit eden sigara dumanında 4 binden fazla zehirli ve kansere yol açan kimyasal madde bulunduğunu belirterek, bu şekilde ciddi bağımlılık yapan nikotinin yanı sıra diğer kimyasal maddelerin de vücuda aldığını ifade etti.

Sigara dumanındaki karbonmonoksit gazının, kanın oksijen taşıma kapasitesini azalttığını ve dokular yeterince oksijen alamadığı için egzersizde çabuk yorulmanın ortaya çıktığını aktaran Ünüvar, şu bilgileri verdi:

"Akciğer kanseri başta olmak üzere ağız, dil, dudak, gırtlak, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, prostat ve rahim ağzı kanseri riskini artırır. Sigara, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) en önde gelen sebebidir. Sigara içenlerde kalp krizi geçirme riski 10 kat artmaktadır. Kan dolaşımı ve damarlar üzerine etkileri nedeniyle beyin damar hastalıkları ve felç riski artar, bacak kangrenine neden olur."

"Sigara içenlerde Kovid-19'un daha ağır hastalık yapma riski artmıştır"

Sigara içen kadınlarda düşük yapma, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma, kısırlık ile doğum kontrol hapı kullanan grupta kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğunu belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

"Sigara içmek erkeklerde kısırlık ve iktidarsızlığa neden olur. Mide ülseri riskini artırır, iyileşme gecikir. Sigara içenlerde Kovid-19'a yakalanma riski diğer solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi artmakta ve sigara içerken maskenin çıkartılması, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmemesi gibi diğer faktörlerle birlikte bu risk daha da artabilmektedir.

Sigara içenlerde Kovid-19'un daha ağır hastalık yapma riski artmıştır. Sigara kullanan kişilerde yoğun bakım tedavisine gerek duyulacak kadar ağır Kovid-19 riski yaklaşık 2 kat artmakta ve ne yazık ki ölüm riski de artabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, pandemi döneminde bu nedenlerden dolayı sigaranın bırakılmasının çok önemli olduğunu vurgulamaktadır."

"Elektronik sigarada sadece nikotin değil birçok kimyasal bulunuyor"

"Nikotin çok güçlü psikolojik uyarıcı bir ajandır. Sigarayı ilk kez deneyen her 3 kişiden biri tek bir sigara ile bağımlı hale gelir." ifadesini kullanan Ünüvar, elektronik sigarada ise sadece nikotinin değil birçok kimyasal bulunduğuna dikkati çekti.

Elektronik sigaraların çok ciddi akciğer hastalıklarına yol açtığını ve hatta nadir olarak bu sigaralara bağlı ölümlerin de yaşandığını kaydeden Ünüvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sigarayı bırakmaya çalışan kişinin zorlanması nikotin bağımlılığının beklenen bir sonucudur. Kişilik yapısıyla ilişkisi yoktur. Dolayısıyla zorlanmak ya da bırakmayı deneyip tekrar başlamak iradesizlik anlamına gelmemelidir. Sigara bırakma çabası içindeyken kendinizi yargılamadan ve suçlamadan mücadele etmelisiniz. Sigara bağımlılığı bir hastalıktır, tedavi edilebilir. Bu hastalığın tedavisi için Sigara Bırakma Polikliniklerinden yardım alabilir ve siz de sigarayı bırakabilirsiniz. Son sigaranızı bugün söndürün ve hayat sizden uzaklaşmasın."

Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Kimyasal, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar'dan 'salgın döneminde sigaranın bırakılması çok önemli' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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