Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'dan Adana Valisi Elban'a ziyaret - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rektör Ünüvar ile bir süre sohbet etti.

Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmasına katkı sağlayacak akademik çalışmaların önemine değinen Vali Elban, Rektör Ünüvar'a çalışmalarında başarı diledi.

Ünüvar ise kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.