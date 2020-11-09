Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'dan ASO 1.OSB'ye ziyaret

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

ASO 1.OSB'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Ankara Üniversitesi 1.Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunun (MYO) faaliyetleri ile ortak iş birliği konuları görüşüldü.

ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş, öncelikli hedeflerinin yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretimine yoğunlaşmak ve bu ürünleri üreten işletmelerin sayısını artırmak olduğunu belirtti.

Akdaş, ekonomiye katkısı ve gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle önde gelen OSB'ler arasında yer aldıklarını vurguladı.

Bölgedeki eğitim faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Akdaş, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bilgi çağının öncüleri arasında yer alabilmek için ülkemizin geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve vatansever bireyler yetiştirmek zorundayız. Ankara Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz MYO projemiz, Türkiye de bir ilk olacak ve endüstri 4.0 sürecinde sanayicilerimize, teorik ve pratik bilgiye sahip genç nesillerin yetiştirilmesini sağlayacak. Ankara Üniversitesi ile bölgemizde yeni bir okulun inşaatı ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. En kısa zamanda yeni binasında eğitim verecek bir MYO olacak."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da ASO 1.OSB'nin eğitim kurumları ve ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapması açısından hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek gösterilebileceğini bildirdi.

OSB'lerde faaliyet gösteren sanayicilerin büyük fedakarlık örneği göstererek ülkenin ve milletin geleceğini inşa ettiklerine dikkati çeken Ünüvar, ASO 1.OSB'de faaliyete geçen okullarının kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydetti.