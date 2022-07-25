Üçü yoğun bakımda 3'ü de serviste takip edilen, klinik durumları daha iyiye gittiği öğrenilen çocuklarla sohbet eden Ünüvar, hastaların yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, içme suyundan etkilenen hastaları ziyaret etti - Son Dakika

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