Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, içme suyundan etkilenen hastaları ziyaret etti

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenen çocukları, tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ünüvar, kanlı ishal sonrası gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavileri süren yaşları 3 ila 15 arasında değişen 6 hasta hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Üçü yoğun bakımda 3'ü de serviste takip edilen, klinik durumları daha iyiye gittiği öğrenilen çocuklarla sohbet eden Ünüvar, hastaların yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.
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