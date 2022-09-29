Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı

29.09.2022 19:28

Ankara Üniversitesi Senatosu, yeni akademik yılın ilk toplantısını, Çorum'daki Alacahöyük Ören Yeri'nde gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Senatosu, yeni akademik yılın ilk toplantısını, Çorum'daki Alacahöyük Ören Yeri'nde gerçekleştirdi.

???????Alacahöyük Ören Yeri'ni gezen Ankara Üniversitesi Senatosu üyelerine Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım tarafından burası ve Hititler hakkında bilgi verildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Alacahöyük Müzesi bahçesinde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Çorum'un toprak büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 20. büyük şehri olduğunu söyledi.

Tarım yapılabilir 535 bin hektar arazileri bulunduğunu belirten Çiftçi, yetiştirilen bazı ürünlerin Türkiye'de ilk yirmide olduğunu dile getirdi.

Çorum'un İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin kesişiminde, her iki bölgenin özelliklerini taşıyan geçiş bölgesinde yer aldığına işaret eden Çiftçi, "Çorum merkezde 154 hektar alanda rekor denememiz olmuştu. Bir saat içinde tek lokasyonda en fazla ağaç dikimi Endonezya'daydı, 236 bin fidan dikmişlerdi. Biz 2019 yılında 303 bin 150 fidanla bu rekoru kırdık. Hala rekorumuz devam ediyor." dedi.

Çorum'dan geçen yıl 2,6 milyar dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Çiftçi, Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva ile de önemli tarih, turizm ve kültür şehirleri arasında yer aldıklarını kaydetti.

Ankara Üniversitesi Senatosu ilk kez Ankara dışında toplandı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da üniversite senatosunun ilk kez Ankara dışında bir yerde toplandığının altını çizerek "1935 yılında bizzat Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ün ismini vererek kurdurduğu Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, arkeolojik kazılara ilk kez Alacahöyük'te başladı. Ankara Üniversitesinin sembolü olan Hitit güneşi burada bulundu. Ankara Üniversitesi o sembolü taşıyor. İstedik ki senatörlerimiz, Ankara Üniversitesinin yöneticileri burayı görsün. Burada nasıl bir tarih yattığını görsün." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında yakın iş birliği bulunduğunu dile getiren Ünüvar, iki üniversitenin birlikteliğinden yeni projeler çıkartabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise Alacahöyük'ün tarihsel anlamda çok önemli bir yer olduğunu belirterek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ankara Üniversitesi ile çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara, Alacahöyük'ü temsil eden motiflerin bulunduğu hediyeler sunuldu.

Programa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile Ankara Üniversitesi Senatosu üyeleri katıldı.

Buradaki programın ardından Ankara Üniversitesi Senato Toplantısı, eski belediye binasında gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
Çorum'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çorum'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Ankara Akyurtlu Kadın: 'Niye Biz Özgürce Yaşayamıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Ankara Akyurtlu Kadın: 'Niye Biz Özgürce Yaşayamıyoruz. Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Weihua: Mesafe Olarak Biraz Uzaktayız Ama Kalbimiz Yakın Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Weihua: Mesafe Olarak Biraz Uzaktayız Ama Kalbimiz Yakın
Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 02:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Üniversitesi Senatosu yeni akademik yılın ilk toplantısını Alacahöyük'te yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement