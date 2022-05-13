Ankara Üniversitesi sıfır kimyasal ile mantar üretti - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi sıfır kimyasal ile mantar üretti

13.05.2022 11:45
Ankara Üniversitesi sıfır kimyasal ile mantar üretti

ANKARA Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından kimyasal kullanılmadan kestane mantarı ve beyaz şapkalı kültür mantarı yetiştirildi.

ANKARA Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından kimyasal kullanılmadan kestane mantarı ve beyaz şapkalı kültür mantarı yetiştirildi.

Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti'nde Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nce kurulan mantar üretim tesisinde ilk hasat yapıldı. İki ayrı üretim odasında, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, tamamen biyolojik mücadele ile kestane mantarı ve beyaz şapkalı kültür mantarı yetiştirildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar ile birlikte, mantar üretim tesisinde incelemelerde bulunarak, üretim safhasında görev alan öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan üretimle ilgili bilgi alan Rektör Ünüvar, kültür mantarının, yüksek protein değeriyle beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Ünüvar, Türkiye'nin ilk ziraat fakültesi olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin, mantar üretimindeki örnek uygulamalarının sektörün gelişmesine ve mantar üretiminin artırılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

'TAMAMEN BİYOLOJİK MÜCADELE İLE ÜRETİM YAPILIYOR'

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erkan Eren de, kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik çalışmalara Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri ile birlikte nisan ayı itibari ile başladıklarını belirtti.

Üniversite bünyesinde hiçbir kimyasal kullanılmadan gerçekleştirilen bu üretimin, kültür mantarı sektöründe faaliyet gösteren birçok işletme için de örnek teşkil ettiğini vurgulayan Eren, "Şu anda Türkiye'de sıfır kimyasalla üretim yapan herhangi bir tesis hemen hemen yok. Buradaki tesiste tamamen biyolojik mücadele ile üretim yapılıyor" dedi.

Mantar üretiminde kimyasal kullanılmasının temel sebebinin üretim aşamasında karşılaşılan hastalık ve zararlılar olduğuna işaret eden Eren, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık yavaş yavaş kimyasaldan uzaklaşılıyor. Ancak sektörün gelenekselleşmiş olan davranış şekli, ilaç kullanma alışkanlığı maalesef kolay kırılmıyor" ifadelerini kullandı.

'YENİ HEDEF TIBBİ VE AROMATİK MANTAR ÜRETİMİ'

Eren, çalışmanın tarımsal üretimde kültür mantarı sektörünün ne denli bir potansiyele sahip olduğunu da gösterdiğini belirterek, "Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde başlangıç olarak üretilen beyaz şapkalı mantar ve kestane mantarının yanı sıra ilerleyen zaman diliminde gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile tıbbi ve aromatik olarak da bilinen birçok egzotik mantarın üretiminin gerçekleştirilmesi de hedeflenmektedir" dedi.


Ankara Üniversitesi sıfır kimyasal ile mantar üretti
Ankara Üniversitesi sıfır kimyasal ile mantar üretti
Ankara Üniversitesi sıfır kimyasal ile mantar üretti
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Kaynak: DHA

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