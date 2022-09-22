Ankara Üniversitesi spor dünyasına özel tercümanlar yetiştirecek - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi spor dünyasına özel tercümanlar yetiştirecek

22.09.2022 12:48
Ankara Üniversitesi spor dünyasına özel tercümanlar yetiştirecek

Ankara Üniversitesi, spor dünyasının ihtiyaç duyduğu uzman tercümanları yetiştirmek için TÖMER bünyesinde "Spor Tercümanlığı Sertifika Programı" başlatıyor.

Ankara Üniversitesi, spor dünyasının ihtiyaç duyduğu uzman tercümanları yetiştirmek için TÖMER bünyesinde "Spor Tercümanlığı Sertifika Programı" başlatıyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yaptığı açıklamada, spor tercümanlığı konusunun zaman zaman yapılan tercüme hataları nedeniyle yıllardır spor dünyasında konuşulduğunu belirtti.

Üniversite olarak, spor tercümanlığıyla ilgili bir sertifika programını önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini ifade eden Ünüvar, programın, uluslararası akreditasyona sahip tek devlet üniversitesi dil öğretim merkezi olan TÖMER bünyesinde açılacağını kaydetti.

Ünüvar, "Spor tercümanlığı çok önemli bir konu. Programa katılanlara çeviri yöntemleri, sporla ilgili terimler, belki metaforik deyimlere dayalı bir takım eğitimler verilecek. En sonunda da bir sınavla sertifika programını tamamlayacağız. Bu program sadece bir başlangıç, daha sonraki aşamada spor tercümanlığı alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanan protokol kapsamında Ankara Üniversitesi TÖMER'de Türkçe eğitimi aldığına dikkati çeken Ünüvar, "Spor Tercümanlığı Sertifika Programı" için ilk başvuruların ekim ayında kabul edileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi spor dünyasına özel tercümanlar yetiştirecek - Son Dakika

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