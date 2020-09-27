ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAFÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BİNASINDA... - Son Dakika

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAFÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BİNASINDA...
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAFÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BİNASINDA YANGIN; 1 ÖLÜ, 2 YARALI.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAFÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BİNASINDA YANGIN; 1 ÖLÜ, 2 YARALI
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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 06:48 - Kaynak: DHA
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