Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzesi açıldı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzesi açıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 75'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Tıp Fakültesi Müzesi" düzenlenen törenle açıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 75'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında "Tıp Fakültesi Müzesi" düzenlenen törenle açıldı.

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı

Üniversitenin 75. Yıl Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törende fakültenin kurucularından Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein'in Anadolu'yu dolaştığı yıllara ait fotoğraflardan oluşan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, müze açılışının ardından yaptığı açıklamada, "Tıp Fakültemizin 75'inci yılını Ankara Tıp Müzesi ile taçlandırıyoruz. Müzemizde Ankara Tıp'ın köklülüğünü, geleneklerini, tarihini ve değerlerini görebiliriz. Sanıyorum ki bu, gelecek kuşaklara bırakacağımız en önemli eserlerden biri olacak. Ankara Tıp'ın ruhunda büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vardır, çünkü Ankara Üniversitesi Cumhuriyetin kurulan ilk üniversitesidir." dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik de müzenin bir yıl süren inşaat çalışmasının ardından 40 gün önce tamamlandığını ve sergilenen eserlerin 40 günde hazırlandığını dile getirdi.

Müzede birçok ilkin yer alacağını aktaran Çelik, konuşmasını şunları kaydetti:

"Müzemizde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası'nın ilk ve tüm sayıları, Gazete Ankara'nın ilk ve tüm sayıları, hocalarımızın çıkardığı ilk ve bütün kitaplar var. Çok sayıda obje toplayarak geniş bir koleksiyon ortaya çıkardık. Temalı bölümler de oluşturduk. Mesela anatomide diseksiyon alanı, patolojide izlem ve gözlem alanı ve ameliyathane simülasyonu oluşturduk. Bir toplantı odamız da var. Emeklilerimiz ve öğrencilerimiz için aslında burayı yaşam alanı olarak da planladık."

Ankara Üniversitesi, Erkan İbiş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzesi açıldı - Son Dakika

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 23:57 Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
14:09
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum
11:42
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
09:05
Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
08:56
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
İzmir'deki korkunç kazada 5 kişi yaralanırken perte çıkan araç, hamile kadına mezar oldu
04:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 05:24:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]