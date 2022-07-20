Tıp fakültesini tercih etmeyi planlayan öğrenci adayları, tanıtım günleri kapsamında hem üniversitenin öğrencileri hem de öğretim üyelerinden bu okulu tanıma ve hekimlik mesleğine ilişkin merak ettikleri sorulara yanıt bulma imkanını yakalıyor.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tanıtım günleri başladı - Son Dakika

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