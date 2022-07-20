Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tanıtım günleri başladı - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tanıtım günleri başladı

20.07.2022 17:13
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tanıtım günleri başladı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tanıtım Günleri, üniversitenin Morfoloji Yerleşkesinde başladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tanıtım Günleri, üniversitenin Morfoloji Yerleşkesinde başladı.

Tanıtım Günleri, 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Tıp fakültesini tercih etmeyi planlayan öğrenci adayları, tanıtım günleri kapsamında hem üniversitenin öğrencileri hem de öğretim üyelerinden bu okulu tanıma ve hekimlik mesleğine ilişkin merak ettikleri sorulara yanıt bulma imkanını yakalıyor.

Adaylar ayrıca tıp fakültesine ilişkin tanıtım bilgilerine üniversitenin internet sitesinde hazırlanan özel videolar üzerinden de erişebiliyor.

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Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tanıtım günleri başladı - Son Dakika

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