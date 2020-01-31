Ankara Üniversitesi ve ASELSAN sağlık teknolojileri alanında birlikte çalışacak - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi ve ASELSAN sağlık teknolojileri alanında birlikte çalışacak

6 saat önce

Ankara Üniversitesi ile ASELSAN, sağlık sektöründeki medikal, yaşam destek ve tanı cihazlarında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla "Sağlık Teknolojileri Alanına Yönelik Ar-Ge İşbirliği Çerçeve Protokolü" imzaladı.

Ankara Üniversitesi ve ASELSAN sağlık teknolojileri alanında birlikte çalışacak, System.String[]

Ankara Üniversitesi ile ASELSAN, sağlık sektöründeki medikal, yaşam destek ve tanı cihazlarında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla "Sağlık Teknolojileri Alanına Yönelik Ar-Ge İşbirliği Çerçeve Protokolü" imzaladı.

Üniversitenin Gölbaşı kampüsündeki Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsünde, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün imzaladığı protokolle, sağlık alanında geliştirilecek teknolojilerin ticarileştirilmesi ve yenilikçi ürünlerin dünya pazarına sunulması amaçlanıyor.

Törende bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. İbiş, sağlık teknolojileri alanında geleceğe yönelik cihaz ihtiyaçlarını analiz etmek ve tasarım sürecinde ortak çalışmalarda bulunmak için protokolü imzaladıklarını belirtti.

Protokol çerçevesinde yerli üretimin yaygınlaşmasına katkı sunacaklarını ifade eden İbiş, "İlk olarak açık kalp ameliyatlarında kalbin durdurularak kalp ve akciğerin görevini üstlenen 'kalp akciğer pompası' diye tabir edilen sistemi ele alacağız. ASELSAN ile birlikte sistemde bulunan eksiklikler giderildikten sonra yerli bir üretimi tamamlamış olacağız. Üretilen cihazı yurt içi ve yurt dışında satışa sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Tıbbi cihaz alımında yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak istiyoruz"

ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün de mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarını 7 bin 800'den fazla personelle yürüttüklerini belirterek, askeri alandaki başarılarına sağlık, enerji ve güvenlik alanlarını da eklemek istediklerini vurguladı.

Üniversite içerisindeki akademisyenlerle yürütülecek ortak çalışmalara mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarıyla destek vereceklerine işaret eden Görgün, "Tıbbi cihaz alımında yurt dışına olan bağımlılığı azaltmak istiyoruz. Türk mühendisler tarafından daha iyilerinin tasarlanıp, üretilip kullanıma sunulduktan sonra kendini ispat edip uluslararası alanda da rekabetçi olabilecek bir yaklaşımla çalışmalara gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün, Elektron Hızlandırıcısı ve Serbest Elektron Lazeri (SEL) Tesisini gezerek, yapılan Ar-Ge çalışmaları hakkında Rektör Prof. Dr. İbiş'ten bilgi aldı.

Ankara Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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