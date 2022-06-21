Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

21.06.2022 13:53
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde "Mezuniyet ve Meslek Yemini Töreni" düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde "Mezuniyet ve Meslek Yemini Töreni" düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, "2022 Yılı Mezuniyet ve Meslek Yemini Töreni", Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. 2021-2022 akademik yıllarını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Törende, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Türkçe Program Dönem Birincisi Şakir Tosun ve İngilizce Program Dönem Birincisi Erhan Ertuç katılımcılara hitap etti.

Meslek yemini, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tamay Başağaç Gül tarafından öğrencilere coşkuyla yaptırıldı. Dönem birincileri tarafından yaş kütüğüne plaketlerin çakılması, dereceye giren öğrencilere çok sayıda kurum tarafından verilen ödüller ve kep atma töreni ile program tamamlandı.

Tören kapsamında, Prof. Dr. Yarsan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öztürk, akademik personel ve mezun öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti. Yarsan tarafından Anıtkabir Özel Defteri imzalandı. Anıtkabir programı, mozoleye çelenk konulması ve saygı duruşunun ardından tamamlandı.

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Dursun Özbek, kurullarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti Dursun Özbek, kurullarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı - Son Dakika

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