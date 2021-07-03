Ankara Üniversitesi "yemeni ayakkabı" üretimini eğitim programına aldı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı, son yıllarda ilgi görmeye başlayan "yemeni ayakkabı" üretimini eğitim programına dahil etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, geleneksel ayakkabılardan yemeninin Orta Asya'dan göçler sonucu Anadolu'ya geldiği belirtildi. Yüzlerce yıldır halen giyilmesinin ayakkabının sağlıklı olması ve ayağı rahat ettirmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Yemeninin tabanında sığır veya manda derisi, astarında keçi, sayasında dana derisi kullanıldığı ve elde dikildiği, vücuttaki elektriği toprağa aktarıp stresi azalttığı kaydedildi.

Yemeninin, ayağın hava almasını sağlayıp terlemeyi, dolayısıyla egzama, mantar ve romatizma gibi problemleri de engelleyebildiğine işaret edilen açıklamada, "Ayak sağlığını koruyan yemenilerin yapımı, yeni tasarımlarla önümüzdeki eğitim yılında Beypazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı öğrencilerine aktarılacak." bilgisi paylaşıldı.

Program öğretim elemanlarının, İstanbul'da Türkiye Ayakkabı Sanayi Eğitim ve Araştırma Vakfında aldıkları yemeni yapımı eğitiminden sonra Ankara Ulucanlar Cezaevinde eğitimlerini daha ileri boyuta taşıdığı belirtildi. Açıklamada, öğretim elemanlarının Ankara Ajansının desteğiyle yürütülen proje kapsamında Yemenia Kadın Kooperatifinin düzenlediği "eğiticilerin eğitimi" programında yemeni ustası Ahmet Sağkaya'dan farklı teknikler konusunda yeni beceriler kazandıkları da ifade edildi.

Açıklamada, Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı öğretim elemanlarının yeni programla ilgili şu görüşlerine yer verildi:

"Ayakkabı alanında yetişmiş elemanlar bulunuyor ancak son yıllarda sektör, eğitim almış nitelikli eleman sayısını artırmak istiyor. Biz de ayakkabı üretiminde, uluslararası standartlarda kaliteli üretim yapabilmek, yurt içinde ve yurt dışında pazar payımızı artırabilmek için bir eğitim kurumu olarak üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Büyük fabrikalarımızdan aldığımız destek ile öğrencilerimiz donanımlı atölyelerimizde, alanında uzman ekibimizden tasarım ve üretimi öğrenmekte. Öğrenciler iş bulma konusunda sıkıntı yaşamıyor. Sektörden gelen eleman ihtiyaçlarını öğrencilere yönlendiriyoruz. Yemeni eğitimi ile de öğrencilerimizin çalışma alanlarını genişletme çabası içerisindeyiz."