Ankara Üniversitesi yeniden 'Araştırma Üniversitesi' seçildi - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) yürütülen 'Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı' kapsamında yeniden 'Araştırma Üniversitesi' seçildi.

YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı'nda bazı yenilikler yapıldı. Bu yenilikler, Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından açıklandı. Alınan karara göre, 'Aday Araştırma Üniversitesi' ve 'Aday Araştırma Üniversitesi Adayı' gibi sınıflamalar kaldırılırken, Ankara Üniversitesi'nin de aralarında yer aldığı 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi 'Araştırma Üniversitesi' seçildi.

YÜKSEK DÜZEY ARAŞTIRMA PERFORMANSI GÖSTEREN ÜNİVERSİTE

'Araştırma Kapasitesi', 'Araştırma Kalitesi', 'Etkileşim ve İş Birliği' başlıklarında 2017 yılında 27,9, 2018 yılında 37,3, 2019 yılında 40,9 olarak açıklanan toplam puanını, 2020 yılında 53,1'e çıkaran Ankara Üniversitesi, 'yüksek düzey araştırma performansı gösteren üniversiteler' kategorisinde yer aldı. Ankara Üniversitesi, YÖK tarafından açıklanan 'Araştırma Üniversiteleri' sıralamasında, 131'i devlet üniversitesi olmak üzere toplam 207 üniversite arasında 6'ncı sıraya yerleşti. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 'Araştırma Üniversitesi Beratı'nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden aldı.

'DEVAMLILIĞI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Rektör Prof. Dr. Ünüvar, ürettiği bilgi ve teknolojinin yanı sıra yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ve toplumsal katkı çalışmalarıyla 75 yıldır Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılar sunan Ankara Üniversitesi'nin, 'Araştırma Üniversiteleri' arasında yer aldığı sıralamayla başarısını bir kez daha tescillediğini ifade etti. Ünüvar, sanayi ile sağlıklı ve kalıcı iş birliklerinin geliştirilmesine, Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında ulusal ve uluslararası iş birliklerinin artırılmasına önem verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Ünüvar, nitelikli araştırmalar yapan, araştırmaları teknolojiye dönüştüren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanarak geleceğe yön veren Ankara Üniversitesi'nin, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan yenilikçi bir araştırma üniversitesi olma vizyonuyla hareket ettiğini kaydetti. Ankara Üniversitesi olarak bilimsel araştırmaları ekonomik değere dönüştürerek girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında ilerlemeyi sürdürülebilir kılmayı amaçladıklarını dile getiren Ünüvar, "Türkiye'nin ve dünyanın en iyi araştırma üniversiteleri arasında yer almayı, toplumsal ve ekonomik fayda sağlayan araştırmalar üretmeyi, üretilen bilimsel bilgiyi ve bu bilgiyi ortaya çıkaracak olan araştırmaları dünya standartlarına çıkarabilmek için gerekli nitelikli insan kaynağını oluşturmayı ve bu insan kaynağının devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

- Ankara