Ankara Üniversitesinde "Emzirme Gebelikten Başlar" sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

Ankara Üniversitesinde (AÜ) 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında "Emzirme Gebelikten Başlar" sempozyumu yapıldı.

AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bebek Dostu Hastane Komitesince Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 50. Yıl Amfisi'nde düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sempozyumun oturum başkanlığını AÜ Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Neonatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Begüm Atasay, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Seval yaptı.

Prof. Dr. Kendirli, konuşmasında, anne sütünün anne ve bebek için önemli olduğunu belirtti.

Anne sütü ve emzirmede üç önemli ayağın kadın hastalıkları ve doğum, yenidoğan yoğun bakımı ile sosyal pediatri olduğunu belirten Kendirli, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

"Emziren her anneye destek olunmalı"

Başhemşire Özlem Öztürk de anne sütünün, bebeğin ilk 6 aylık döneminde tek başına normal büyüme ve gelişmesine yetecek besin ögelerini sağladığını söyledi.

Öztürk, anne sütüyle beslenmenin, her bebeğin en doğal hakkı olduğunu vurguladı.

Bebek beslenmesindeki temel politikalarının "anne sütüyle beslenme" olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bu doğrultuda anne sütünü, bebeğe ulaştırmak için emzirmenin başlatılması, doğru emzirmenin sürdürülmesi ve devamlılığın sağlanması için emziren her anneye destek olunması 'bebek dostu hastane' olarak en önemli görevimizdir." ifadelerini kullandı.