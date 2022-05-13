Ankara Üniversitesinde kimyasal kullanılmadan kültür mantarı yetiştirildi - Son Dakika
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Ankara Üniversitesinde kimyasal kullanılmadan kültür mantarı yetiştirildi

13.05.2022 17:53
Ankara Üniversitesinde kimyasal kullanılmadan kültür mantarı yetiştirildi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından kimyasal kullanılmadan kültür mantarı üretimi gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından kimyasal kullanılmadan kültür mantarı üretimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk tematik teknokenti olan Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti'nde Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce kurulan mantar üretim tesisinde ilk hasat yapıldı.

Tesisin iki ayrı üretim odasında, hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, tamamen biyolojik mücadele ile kestane mantarı ve beyaz şapkalı kültür mantarı yetiştirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar ile üretim tesisinde incelemelerde bulunarak, üretimde görev alan öğrencilerle bir araya geldi.

Üretimle ilgili bilgi alan Ünüvar, Ankara Üniversitesinin her alanda olduğu gibi mantar üretiminde de çok iddialı olduğunu söyledi.

Kültür mantarının, yüksek protein değeriyle beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ünüvar, Türkiye'nin ilk ziraat fakültesi olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin, mantar üretimindeki örnek uygulamalarının sektörün gelişmesine ve mantar üretiminin artırılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

"Tamamen biyolojik mücadeleyle üretim yapılıyor"

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erkan Eren de kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik çalışmalara Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri ile nisan ayı itibarıyla başladıklarını ve tesisteki iki ayrı odada kestane mantarı ve beyaz şapkalı kültür mantarı ürettiklerini ifade etti.

Üniversite bünyesinde hiçbir kimyasal kullanılmadan gerçekleştirilen bu üretimin, kültür mantarı sektöründe faaliyet gösteren birçok işletme için de örnek olduğunu vurgulayan Eren, "Şu anda Türkiye'de sıfır kimyasalla üretim yapan herhangi bir tesis hemen hemen yok. Buradaki tesiste tamamen biyolojik mücadeleyle üretim yapılıyor." açıklaması yaptı.

Mantar üretiminde kimyasal kullanılmasının temel sebebinin üretim aşamasında karşılaşılan hastalık ve zararlılar olduğuna işaret eden Eren, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık yavaş yavaş kimyasaldan uzaklaşılıyor. Ancak sektörün gelenekselleşmiş olan davranış şekli, ilaç kullanma alışkanlığı maalesef kolay kırılmıyor." dedi.

Erkan Eren, ürün güvenilirliğinin yanında verim ve kalitesi ile de dikkati çeken çalışmanın, tarımsal üretimde kültür mantarı sektörünün ne denli bir potansiyele sahip olduğunu da gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde başlangıç olarak üretilen beyaz şapkalı mantar ve kestane mantarının yanı sıra ilerleyen zaman diliminde gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile tıbbi ve aromatik olarak da bilinen birçok egzotik mantarın üretiminin gerçekleştirilmesi de hedeflenmektedir."

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Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kimyasal, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesinde kimyasal kullanılmadan kültür mantarı yetiştirildi - Son Dakika


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