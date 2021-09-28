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Ankara Üniversitesinde yeni akademik yıl "bilim ateşi yakma" töreniyle başladı - Son Dakika

Ankara Üniversitesinde yeni akademik yıl "bilim ateşi yakma" töreniyle başladı

28.09.2021 12:18
Ankara Üniversitesinde yeni akademik yıl

Ankara Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılı açılışını "bilim ateşi yakma" töreniyle yaptı.

Ankara Üniversitesi, 2021-2022 akademik yılı açılışını "bilim ateşi yakma" töreniyle yaptı.

Rektörlük yerleşkesindeki Güneş Meydanı'nda yapılan törene, rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Apaydın ve akademik personel ile üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksek okullarını temsilen öğrenciler katıldı.

Rektör Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, okulların öğrencilerle güzel olduğunu ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin bir an önce bitmesi ve yüz yüze eğitimin daha rahat yapılması dileğinde bulundu.

Yeni akademik yıl için çok yoğun hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Ünüvar, 6 ayrı yerleşke için farklı belediyelerle peyzaj ve temizlik çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Ünüvar, pandemi dönemi koşullarını unutmadan eğitim ve öğretim yapacaklarını ifade ederek, "Uzaktan eğitimi en iyi yapan üniversitelerden biriyiz ama yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Tutsaydı zaten biz bu şartları bu kadar zorlamazdık." dedi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele için en iyi aracın geliştirilmiş aşılar olduğunu söyleyen Ünüvar, "Aşısını olmuş bir tıp doktoru olarak, lütfen kafa karışıklığınız varsa, aklınızda aydınlanmamış sorular varsa Tıp Fakültesi Dekanlığımız ve Pandemi Koordinasyon Kurulumuz burada. Oradan sorun." diye konuştu.

Ünüvar, öğrencilerin eğitiminden geri kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Eğitimden geri kalan ülkeler geri kalır. Gerçekten baktığımız zaman ülkelerin arasındaki farkı belirleyen en önemli unsur eğitimdir." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Halit Beşrek ise, öğrencilerin yalnızca akademik açıdan değil kültürel ve sosyal olarak da başarılı olmasını hedeflediklerini söyledi.

Rektör Ünüvar, konuşmaların ardından mezun olan ve yeni başlayan birer öğrenciyle meydanda bulunan büyük meşaleyi yaktı.

Törene katılan akademik personel ve öğrenciler ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Ankara Üniversitesinde yeni akademik yıl bilim ateşi yakma töreniyle başladı
Ankara Üniversitesinde yeni akademik yıl bilim ateşi yakma töreniyle başladı
Ankara Üniversitesinde yeni akademik yıl bilim ateşi yakma töreniyle başladı
Ankara Üniversitesinde yeni akademik yıl bilim ateşi yakma töreniyle başladı
Ankara Üniversitesinde yeni akademik yıl bilim ateşi yakma töreniyle başladı

Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Pandemi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesinde yeni akademik yıl 'bilim ateşi yakma' töreniyle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Üniversitesinde yeni akademik yıl "bilim ateşi yakma" töreniyle başladı - Son Dakika
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