Ankara Üniversitesinden "15 Temmuz şehitleri için gül bırak" çağrısı - Son Dakika

Ankara Üniversitesinden "15 Temmuz şehitleri için gül bırak" çağrısı

Ankara Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın erişime açacağı "http://milliirade.ankara.edu.tr/" internet sitesi üzerinden şehitler için "gül bırak" etkinliği düzenleyecek.

Ankara Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın erişime açacağı "http://milliirade.ankara.edu.tr/" internet sitesi üzerinden şehitler için "gül bırak" etkinliği düzenleyecek.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için bir dizi program gerçekleştirilecek. Bu kapsamda oluşturulan ve yarın açılacak olan "http://milliirade.ankara.edu.tr/" adlı internet sitesinde şehitler için "gül bırak" çağrısı yapılacak.

"Vatan, millet, demokrasi, milli birlik ve irade için, gülün kokusunu özleyen şehitlerimiz için" başlığıyla açılacak sitede 15 Temmuz şehitleri, "bir gül de sen bırak" butonuna tıklanarak bir kez daha anılacak.

Sitede neler olacak?

15 Temmuz günü saat 10.00'da açılacak "http://milliirade.ankara.edu.tr/" internet sitesi üzerinde yer alacak diğer etkinlikler şöyle:

- "15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi" sekmesinde, Türk milletinin toplumsal hafızasında yer alan savaşların ve kahramanlıkların tarihsel sürecinden 15 Temmuz gecesi yaşananlara uzanan kronolojik bir anlatım yer alacak. Aynı bölümde Ankara Üniversitesinin, Türk milletinin iradesinin inancıyla hareket ederek hain darbe girişiminin karşısında bulunduğu anlatılacak.

"Kahramanlarımız" sekmesinde, 15 Temmuz gecesinde gözlerini kırpmadan zafere koşan şehit ve gazilerin listesine yer verilecek. "Şehitlerimiz" sayfasında, arkada dalgalanan Türk bayrağının üzerinde, şehitlerin isimleri, meslekleri ve fotoğrafları bulunacak. "Gazilerimiz" sayfasında ise alfabetik olarak açılır sekmeler halinde gazilerin isimlerine yer verilecek.

"Fotoğraf sergisi" sekmesinde, üniversitede yapılan 15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi'nden seçkiler olacak.

"Demokrasi ve Milli Birlik Arşivi" sekmesinde ise milli iradenin sembolü olmuş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ve ruhunun Ankara Üniversitesi bünyesindeki yansımaları kronolojik olarak yer alacak.

"Gül Bırak" sekmesinde, "vatan, millet, demokrasi, milli birlik ve irade için gülün kokusunu özleyen şehitler için" başlığıyla şehitleri anmak adına "bir gül de sen bırak" butonu bulunacak. Böylece siteyi ziyaret edenlere, çevrimiçi olarak 15 Temmuz şehitlerine minnetlerini sunma imkanı sunulacak.

15 Temmuz'u unutturmamak için etkinlikler

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak için üniversitede bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

İbiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aşağılık ihanet şebekesi, üniformalı hain çeteler ve onların malum destekçileri, milli irademize, demokrasimize, Türkiye Cumhuriyeti'mize tanklarla, savaş uçaklarıyla saldırdılar. Yüce Meclisimize, halkımıza ve hepimize ateş ettiler, öğrencimizi şehit ettiler. Durmaya niyetleri yoktu. Ancak Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm halkımız, ilk dakikadan itibaren bu insanlık dışı aşağılık darbe girişimini kabul etmedik, sessiz kalmadık. Ülkemiz için kenetlendik, dik durduk, isyan ettik, tepki gösterdik, kendimize ve halkımıza güvendik. Sonunda kaybeden onlar oldu. Tüm kötülükleri ile tarihin karanlık sayfalarına gömülüp gittiler. Allah böylesine çirkinliği bizlere, halkımıza ve ülkemize bir daha yaşatmasın."

Ankara Üniversitesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesinden '15 Temmuz şehitleri için gül bırak' çağrısı - Son Dakika
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