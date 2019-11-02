Son Dakika Haberleri: Ankara Üniversitesinden ABD'nin "sözde Ermeni soykırımı" kararına tepki
Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesinden ABD'nin 'sözde Ermeni soykırımı' kararına tepki

Ankara Üniversitesinden ABD'nin "sözde Ermeni soykırımı" kararına tepki

7 saat önce

Ankara Üniversitesi (AÜ) Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi'nin "sözde Ermeni soykırımı" iddialarına yönelik kararını kınadı.

Ankara Üniversitesinden ABD'nin

Ankara Üniversitesi (AÜ) Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi'nin "sözde Ermeni soykırımı" iddialarına yönelik kararını kınadı.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan karar, "tarihi gerçeklerin karartılarak üzerinin örtülmesi, tarih biliminin hınç ve öfke çıkartılacak bir mekanizmaya dönüştürülmesi ve politik çıkarlara alet edilmesi" olarak tanımlandı.

Açıklamada, Türkiye'nin hiçbir art niyet ve komplekse kapılmadan, her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunduğu, tarihin politikacılara değil tarihçilere bırakılması gerektiğini her ortamda dile getirdiği anımsatıldı.

"ABD Temsilciler Meclisi'nin, 'sözde Ermeni soykırımı' iddialarını sahiplenerek bir karara dönüştürmüş olmasını esefle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar, Türkiye ve ABD arasında resmi olarak 19. yüzyılın başlarında başlayan ve halihazırda stratejik müttefiklik düzeyinde devam eden güçlü işbirliğini ve dostluğu yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu nedenle kararın ABD yetkili organlarınca yeniden değerlendirilerek ortadan kaldırılacağı ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde sağduyunun hakim olacağı umudunu muhafaza etmek istiyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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