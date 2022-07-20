Bolu'da zehirlenen 7'si yoğun bakımda 32 kişi tedavide (2)

'DİYALİZ İHTİYACI DOĞMUŞTUR'

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Bolu'da yaşanan zehirlenme olayı sonrası hastanelerine sevk edilen hastaların sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Prof. Dr. Kendirli, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji servislerinde Bolu'daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir. İlk hastayı 16 Temmuz 2022 tarihinde kabul ettik. Hastaların yaşları 3 ile 15 yaş aralığında değişmektedir. 3 hasta yoğun bakımda, 3 hasta Çocuk Nefroloji Servisi'nde izlenmektedir. Hastalardan 5'inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.