Ankara Üniversitesinden Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'ya "Dostluk Payesi" - Son Dakika

Ankara Üniversitesinden Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'ya "Dostluk Payesi"

14.10.2020 10:47
Ankara Üniversitesinden Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'ya

Ankara Üniversitesince, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya "Dostluk Payesi Beratı" takdim edildi.

Ankara Üniversitesince, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya "Dostluk Payesi Beratı" takdim edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleşen takdim törenine, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversite senato üyeleri ve Japonya Büyükelçiliği temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Miyajima'ya, "Japonya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, afet ile mücadelede iş birliklerinin güçlendirilmesi, Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yardım desteği sağlanması ve Türk-Japon Üniversitesinin kurulmasındaki çalışmaları" dolayısıyla Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı verildi.

İyi ilişkiler gelişecek

Prof. Dr. Ünüvar törende yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişerek daha iyiye gitmesi temennisinde bulundu.

Üniversite olarak Japonya ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Ünüvar, "Her alanda iş birliklerimiz güçlenerek devam etmektedir. Özellikle ülkelerimizdeki Türk ve Japon sporcular ve sinema sanatçılarının kültürel faaliyetleri, akademik çalışmalar, iki ülkenin iletişiminde güçlü birer köprü görevi oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Türk-Japon Üniversitesinin, iki ülkenin ilişkilerini daha ileriye taşıyacak bir oluşum olduğunu belirten Ünüvar, Ankara Üniversitesine gelen Japon öğrenci sayısının artması için de çalışacaklarını kaydetti.

Ünüvar, Polonya'ya gidecek Büyükelçi Miyajima'ya başarılar dilerken kendisinden, yerine gelecek büyükelçiye Türkiye'deki şehirlerle ilgili tavsiyelerde bulunmasını istedi.

"Kuru fasulye ve patlıcan kebabı yemeye geleceğim"

Büyükelçi Miyajima ise Türkçe yaptığı konuşmada, Türkiye'de görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerinde güler yüzle ve misafirperverlikle karşılandığını belirten Miyajima, "O duygulu anları unutmayacağım. Ayrıca kuru fasulye ve patlıcan kebabı yemeye Türkiye'ye geleceğim. Türkiye ve Japonya uzak olsa da kalpler yakın, yani iki devlet tek yürek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Miyajima'ya Rektör Prof. Dr. Ünüvar tarafından "Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı" takdim edildi.

Programa katılanlar Büyükelçi ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Büyükelçi, Türkiye, Japonya, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesinden Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'ya 'Dostluk Payesi' - Son Dakika

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