ANKARA Üvey babadan 4 yaşındaki çocuğuna istismar iddiası - Son Dakika

Üvey babadan 4 yaşındaki çocuğuna istismar iddiası

ANKARA'da yaşayan Makbule D. (30), 2,5 yıllık eşi Y.D.'nin (55) kendisine cinsel ve fiziksel şiddet, 4 yaşındaki oğluna ise cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Y.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Makbule D., Y.D.'nin tutuklanmasını isteyerek, "Ben adalet istiyorum. Ben çocuğumun hakkını istiyorum" dedi.

Etimesgut ilçesinde yaşayan ev kadını Makbule D., 2017 yılında emekli astsubay Y.D. ile evlendi. Makbule D., evlendiği günden bu yana eşinden cinsel ve fiziksel şiddet gördüğünü, ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlu M.E.B.'nin de üvey babasının cinsel istismarına uğradığını iddia ederek 5 Nisan'da savcılığa suç duyurusunda bulundu, ayrıca boşanma davası açtı. Başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde savcıya ifade veren M.E.B., üvey babasının kıyafetlerini çıkardığını ve sonrasında uğradığı cinsel istismarı anlattı. Gözaltına alınan üvey baba Y.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Makbule D., Y.D.'nin tutuklanmasını isteyerek, kendisinin ve çocuğunun yaşadığı olayları gözyaşı içinde anlattı.

'ŞİDDET ÖNEMLİ DEĞİL AMA İSTİSMAR KABUL EDİLEMEZ'

4 yaşındaki oğlunun geçen 5 Nisan'da akşam saatlerinde üvey babasının cinsel istismarına uğradığını iddia eden Makbule D., "Bu olay sonrasında 5 haftalık hamileydim. Bu olaylardan sonra benim gebeliğim sonlandı. Ben bu olayı görünce aklımı kaçırma noktasına geldim. Hemen polise şikayette bulundum. Akşam bizi Çocuk İzlem Merkezi'ne gönderdiler. Burada savcı, çocuğumun ifadesini aldı. Çocuğum ifadesinde, benim gördüğüm olaydan daha fazlasını anlattı. Savcılık şahsı tutuklanması için mahkemeye sevk etti ama mahkeme serbest bıraktı. Savcılık itiraz etti ama yine serbest bırakıldı. Ben adalet istiyorum. Ben çocuğumun hakkını istiyorum. Benim gördüğüm şiddet önemli değil ama 4 yaşındaki çocuğa uygulanan istismar kabul edilebilir değil. Ben bir anne olarak kendimi çok kötü hissettim. Kendimi çok suçladım. Neden benim çocuğum? Adalete sığınıyorum ama bir sonuç ve cevap alamıyorum. Bu durum beni oldukça yıprattı ve psikolojim bozuldu. Çocuğumla beraber ben de bir bilinmezliğe doğru sürükleniyorum. Allah zaten cezasını verecektir buna inanıyorum ama ben tutuklansın istiyorum" dedi. Öte yandan çiftin boşanma davasının devam ettiği öğrenildi.