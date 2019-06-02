ANKARA Uyuşturucu şüphelileri, polisten kaçarken otomobille koyun sürüsüne çarptı

Uyuşturucu şüphelileri, polisten kaçarken otomobille koyun sürüsüne çarptı (2)'ŞOKA GİRDİM, BİR ŞEY YAPAMADIM'Polisten kaçan uyuşturucu şüphelilelerinin otomobille çarparak telef ettiği koyunların sahibi Mesut Şanver, yaklaşık 40 bin TL'lik zararının olduğunu söyledi.

Uyuşturucu şüphelileri, polisten kaçarken otomobille koyun sürüsüne çarptı (2)

'ŞOKA GİRDİM, BİR ŞEY YAPAMADIM'

Polisten kaçan uyuşturucu şüphelilelerinin otomobille çarparak telef ettiği koyunların sahibi Mesut Şanver, yaklaşık 40 bin TL'lik zararının olduğunu söyledi. Kaza sırasında koyunların yanında olduğunu belirten Şanver, "Kendi meramızda hayvanları otlatıyordum. 400 koyun vardı, hayvanları karşıdan karşıya geçirirken bir araba geldi vurdu. Çok süratliydi. Duyduğumuz kadarıyla narkotik şube, vuran arabanın peşindeymiş. Kazadan sonra da içindekiler arabayı bırakıp kaçtı. Ben de şoka girmiştim bir şey yapamadım. Zaten kaçaklarmış" dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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