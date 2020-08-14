ANKARA 'Vaka sayısının artmasıyla insanlarda evham başladı' - Son Dakika

ANKARA 'Vaka sayısının artmasıyla insanlarda evham başladı'

'Vaka sayısının artmasıyla insanlarda evham başladı'ANKARA Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Dr. Aziz Ahmet Surel, başkentte koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir durumun olmadığını söyledi.

'Vaka sayısının artmasıyla insanlarda evham başladı'

ANKARA Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Dr. Aziz Ahmet Surel, başkentte koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir durumun olmadığını söyledi. Surel, "Pandemideki vaka sayısının son günlerde artmasıyla beraber, insanlarda evham başladı. Dolayısıyla burada da evhamlanan, kendinden huylanan, 'Acaba bende bir şey var mı?' diyen vatandaşlarımıza, en azından bilgilendirme yapmak, onları aydınlatmak adına Covid-19 poliklinik alanımızı genişlettik" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, DHA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin pandemi sürecinin başlangıcından beri dünyadaki en şeffaf ülkelerden biri olduğunu bildirdi. Surel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vatandaşları bilgilendirdiğini belirterek, "Bizzat Sayın Bakanımız, her gün ne kadar hastamızın olduğunu, bunun ne kadarının yoğun bakımda yattığını tek tek açıklıyor. Hatta iyileşme veya kötüleşme noktasında öne çıkan şehirlerimize dair tek tek bilgi veriyor. Son dönemde bu rakamlardan gördüğümüz üzere de Türkiye'de tekrardan pandemi bütün dünyada olduğu gibi alevlenme yaşıyor. Bu noktada pandeminin ilk döneminde, Ankara'da pandemiye dönük sağlık hizmetlerinin de diğer hizmetlerde olduğu gibi en öndeki karşılayıcısı yine Ankara Şehir Hastanesi olmuştu" dedi.

'ANKARA'NIN YOĞUN BAKIM NOKTASINDAKİ ANA KARŞILAYICISI BİZİZ'

Surel, hastanenin yoğun bakımlarının pandemi olsa da olmasa da kentin yoğun bakım üssü olduğunu belirterek, "Bizim yoğun bakımlar yüzde 95 ila 100 arasında bir dolulukla sürekli dolu durumdadır, Pandemi olsa da olmasa da. Yani bizim yoğun bakımlarımızda ekstra bir doluluk yok. Çünkü Ankara'nın yoğun bakım noktasındaki ana karşılayıcısı biziz. Ankara'da kamu, özel sektör ve üniversite hastanelerinde yatan 10 yoğun bakım hastasından 5'i mutlaka Ankara Şehir Hastanesi'nde yatıyor. Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımları, Ankara'daki kamunun yoğun bakım yatak kapasitesinin ciddi bir kapasitesini oluşturduğu için de sürekli yüksek yoğunlukta, yüksek dolulukta seyreder. Bu normal bir durum. Pandemi ile çok ilişkili bir durum değil" diye konuştu.

'ŞUAN BİR OLAĞANÜSTÜLÜK YOK'

Ankara'da olağanüstü bir durumun olmadığına dikkat çeken Surel, şunları kaydetti: "Pandemideki vaka sayısının son günlerde artmasıyla beraber insanlarda bir evham başladı. Örneğin, bin kişinin çalıştığı bir iş yerinde iki kişide virüs pozitif çıkıyor ve orada çalışan 998 kişi ve onların aileleri, yakınları 'acaba bende bir şey var mı' diye hastanelere hücum ediyor. Bu noktada pandeminin biraz daha belirgin hale gelmesiyle beraber Covid-19 polikliniklerimizde bir yoğunluk yaşadık. Dolayısıyla 'acaba bende bir şey var mı' diyen vatandaşlarımıza en azından bilgilendirme yapmak, onları aydınlatmak adına Covid-19 poliklinik alanımızı genişlettik. Ayrıca 10 poliklinik daha bir yer açtık. Buradaki ana amaç şu; insanlar çok beklemesinler, hızlıca işlerini görsünler. Sağlık çalışanlarımızı da korumaya çalışıyoruz. Şuanda Ankara Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde tedavi gören hastamız 600 civarında."

ANKARA 'Vaka sayısının artmasıyla insanlarda evham başladı'

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Aziz Ahmet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:14

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA 'Vaka sayısının artmasıyla insanlarda evham başladı' - Son Dakika
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