ANKARA Vali Şahin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 3102 adet çağrının 2977'si karşılandı - Son Dakika

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ANKARA Vali Şahin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 3102 adet çağrının 2977'si karşılandı
6 saat önce
ANKARA Vali Şahin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 3102 adet çağrının 2977'si karşılandı.
ANKARA Vali Şahin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 3102 adet çağrının 2977'si karşılandı
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:15 Kaynak: DHA
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