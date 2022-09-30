Ankara Vali Yardımcısı Kısa, Nallıhan'da incelemelerde bulundu

Ankara Vali Yardımcısı Neslihan Kısa, Nallıhan ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kısa, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi'yi ziyaret etti.
Kocahan'da bulunan yöresel bez dokuma atölyesinde dokuma tezgahlarını inceleyen Kısa, çalışanlarla sohbet etti.
Kısa, daha sonra Nallıhan Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi ve ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Nallıhan Aşevini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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