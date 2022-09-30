Kısa, daha sonra Nallıhan Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi ve ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Nallıhan Aşevini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara Vali Yardımcısı Kısa, Nallıhan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

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