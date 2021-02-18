Ankara Vali Yardımcısı ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Soylu ATO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Ankara Vali Yardımcısı ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Soylu ATO'yu ziyaret etti
18.02.2021 12:53
Ankara Vali Yardımcısı ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, Ankara Ticaret Odasına (ATO) ziyarette bulundu.
Ankara Vali Yardımcısı ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, Ankara Ticaret Odasına (ATO) ziyarette bulundu.
Soylu, Esenboğa Havalimanı'nın işleyişinden sorumlu heyetle ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Son Dakika Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü CHP'li belediye başkanı, AK Partili ismin izinden gidiyor! O da öğrenciler için makam aracını satışa çıkardı Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu