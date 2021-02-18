Ankara Vali Yardımcısı ve Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Soylu ATO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Ziyarette, ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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