Son Dakika › Güncel › Ankara Valiliği: '112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli tüm personelimizin testlerine devam... - Son Dakika
Ankara Valiliği: "112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli tüm personelimizin testlerine devam...
28 dakika önce
Ankara Valiliği, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ankara Valiliği, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Bugün bazı yayınlarda yer alan Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimizde görev yapan tüm personelimizin testlerine devam edilmektedir."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:42 Kaynak: AA
Son Dakika Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi