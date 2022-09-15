Valiliğin açıklamasına göre, 2022-KPSS'ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için sınava giriş belgesi ile bir fotoğraf getiren adaylara, yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak Geçici Kimlik Belgesi verilecek.

Kaynak: AA

Ankara Valiliği, Eylül, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da 2022-KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak - Son Dakika

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