Ankara Valiliği: "2019-YKS'nin yapılacağı günlerde Nüfus Müdürlükleri açık olacak"
1 saat önce
Ankara Valiliği, 2019-YKS'nin yapılacağı günlerde Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını açıkladı.
Ankara Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
, 2019-YKS'nin yapılacağı günlerde Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "15 Haziran 2019 Cumartesi ve 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'na (2019-YKS) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında 'Sınava Giriş Belgesi' ile iki fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak 'Geçici Kimlik Belgesi' verilmesi için Altındağ
, Beypazarı
, Çankaya
, Etimesgut
, Keçiören
, Mamak
, Polatlı
, Sincan
, Şereflikoçhisar
ve Yenimahalle
İlçe Nüfus Müdürlükleri 15.06.2019 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 16.06.2019 Pazar günü 07.00 - 15.30 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi. - ANKARA
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