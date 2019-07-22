Son Dakika Haberleri: Ankara Valiliği: "22.07.2019 günü saat 12.10'da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
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Ankara Valiliği: "22.07.2019 günü saat 12.10'da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü...

50 dakika önce

Ankara Valiliği: "22.07.2019 günü saat 12.10'da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü Laboratuvarında oda ısısında sıvı halde bulunan 3 kg civa yere dökülmüştür.

Ankara Valiliği:
Ankara Valiliği: "22.07.2019 günü saat 12.10'da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü Laboratuvarında oda ısısında sıvı halde bulunan 3 kg civa yere dökülmüştür. Olaydan etkilenen 11 kişi hastaneye nakledilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." - ANKARA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği, Keçiören, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:23 Kaynak: İHA
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