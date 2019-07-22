Ankara Valiliği: "22.07.2019 günü saat 12.10'da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
50 dakika önce
Ankara Valiliği: "22.07.2019 günü saat 12.10'da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü Laboratuvarında oda ısısında sıvı halde bulunan 3 kg civa yere dökülmüştür.
Ankara Valiliği Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:23 Kaynak: İHA
: "22.07.2019 günü saat 12.10'da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Laboratuvarında oda ısısında sıvı halde bulunan 3 kg civa yere dökülmüştür. Olaydan etkilenen 11 kişi hastaneye nakledilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." - ANKARA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde cıva alarmı: 11 kişi hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta ayının saldırdığı bir kişi öldü, bir kişi canını zor kurtardı! Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü "Babamı bu ellerle mi öldürdün" diyerek doktora saldıran 3 kız kardeş hakim karşısına çıktı!