Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

09.08.2022 20:57
Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği, Başkent’te yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara Valiliği, Başkent'te yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara Valiliği, bugün yaptığı açıklamada, Başkent'te yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"10 Ağustos Çarşamba günü (yarın) öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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