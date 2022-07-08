Ankara Valiliği : "Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını , heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Valiliği, su baskını, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Valiliği: 'Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle... - Son Dakika

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