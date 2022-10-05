Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte bugün akşam saatlerinden itibaren iç ve güney kesimlerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Ankara Valiliği, Isparta, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

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