Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

05.10.2022 14:12
Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve rüzgar beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, bugün akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve rüzgar beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte bugün akşam saatlerinden itibaren iç ve güney kesimlerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

Ankara Valiliği, Isparta, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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