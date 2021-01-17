Ankara Valiliği buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

Ankara Valiliği buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı
17.01.2021 20:01
Ankara Valiliği, yarın ve salı günü için muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği, yarın ve salı günü için muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde Pazartesi ve Salı gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında olacağı tahmin edilmektedir. Düşük sıcaklıklar ve Pazartesi gecesi muhtemel kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz."
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 6436 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi Vodafone Park'ta dev derbi başladı! Canlı anlatım Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü