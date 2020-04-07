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Ankara Valiliği: "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında...
6 saat önce
Ankara Valiliği: "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir.
Ankara Valiliği: "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:29 Kaynak: İHA
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