Ankara Valiliği: Hristiyan mezarlıklarına zarar veren 6 çocuk adliyeye sevk edildi - Son Dakika

ANKARA Valiliği'nce, Mamak'ta Hristiyan vatandaşlarına ait bazı mezarlıklara zarar verdiği tespit edilen 6 çocuğun gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildiğini açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "07 Şubat'ta Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan Hristiyan mezarlarından bazılarına, mezar taşları kırılıp yerinden sökülerek zarar verildiği tespit edilmiştir. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma neticesinde olayı 15 ve 16 yaşlarında 6 çocuğun gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 11 Şubat'ta gözaltına alınan 6 çocuk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, soruşturma devam etmektedir."