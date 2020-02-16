Son Dakika › Güncel › Ankara Valiliği: Hristiyan mezarlıklarına zarar veren 6 çocuk adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Ankara Valiliği: Hristiyan mezarlıklarına zarar veren 6 çocuk adliyeye sevk edildi
7 saat önce
ANKARA Valiliği'nce, Mamak'ta Hristiyan vatandaşlarına ait bazı mezarlıklara zarar verdiği tespit edilen 6 çocuğun gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildiğini açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:10 Kaynak: DHA
ANKARA Valiliği'nce, Mamak'ta Hristiyan vatandaşlarına ait bazı mezarlıklara zarar verdiği tespit edilen 6 çocuğun gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildiğini açıklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "07 Şubat'ta Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan Hristiyan mezarlarından bazılarına, mezar taşları kırılıp yerinden sökülerek zarar verildiği tespit edilmiştir. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma neticesinde olayı 15 ve 16 yaşlarında 6 çocuğun gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 11 Şubat'ta gözaltına alınan 6 çocuk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, soruşturma devam etmektedir."
Son Dakika Yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan iki tarihi eser Türkiye'ye yeniden kazandırıldı Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı