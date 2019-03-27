Son Dakika Haberleri: Ankara Valiliği, "İlimiz Genelinde 1.706 Oy Verme Alanındaki 12.194 Sandıkta 19.538 Polis ve 2.663...

Ankara Valiliği, "İlimiz Genelinde 1.706 Oy Verme Alanındaki 12.194 Sandıkta 19.538 Polis ve 2.663...

1 saat önce

Ankara Valiliği, "İlimiz genelinde 1.706 oy verme alanındaki 12.194 sandıkta 19.538 polis ve 2.663 jandarma olmak üzere toplam 22.201 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir.

Ankara Valiliği,
Ankara Valiliği, "İlimiz genelinde 1.706 oy verme alanındaki 12.194 sandıkta 19.538 polis ve 2.663 jandarma olmak üzere toplam 22.201 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

Jandarma, Polis, Ankara Valiliği, 3. Sayfa
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