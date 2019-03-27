Ankara Valiliği, "İlimiz Genelinde 1.706 Oy Verme Alanındaki 12.194 Sandıkta 19.538 Polis ve 2.663...
1 saat önce
Ankara Valiliği, "İlimiz genelinde 1.706 oy verme alanındaki 12.194 sandıkta 19.538 polis ve 2.663 jandarma olmak üzere toplam 22.201 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir.
Ankara Valiliği
, "İlimiz genelinde 1.706 oy verme alanındaki 12.194 sandıkta 19.538 polis ve 2.663 jandarma olmak üzere toplam 22.201 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:05 Kaynak: İHA
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