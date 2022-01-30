Ankara Valiliği'nden 'buzlanma' uyarısı - Son Dakika

ANKARA Valiliği, bugün akşamdan itibaren kent genelinde kar yağışı beklendiğini ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra ilimiz genelinde beklenen kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.