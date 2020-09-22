Ankara Valiliği'nden hastanede meydana gelen olaya ilişkin açıklama - Son Dakika

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden görevliler tarafından önlendiğini ve sorumlular hakkında tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören E A Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA