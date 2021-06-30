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Ankara Valiliği'nden 'kademeli normalleşme' kararları - Son Dakika

Ankara Valiliği'nden 'kademeli normalleşme' kararları

30.06.2021 01:16
Ankara Valiliği'nden 'kademeli normalleşme' kararları, System.String[]

ANKARA İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 Temmuz 2021'den itibaren Başkent'te uygulanacak kademeli normalleşme kurallarını belirledi.

ANKARA İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 Temmuz 2021'den itibaren Başkent'te uygulanacak kademeli normalleşme kurallarını belirledi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda alınan kararlara göre; sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecek. Faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek. Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilecek. 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme- içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacak.

KIRAATHANELERDE OYUN YASAĞI KALKIYORKahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş ve benzeri oyunların oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına ve oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilerek oyun oynatılmasına müsaade edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri? ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış- kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek. Konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları, yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecek.NARGİLE SALONLARINDAKİ YASAKLAR DEVAM EDECEKPark, bahçe, kamp alanı, piknik, mesire alanı gibi yerlere dair İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla getirilen kısıtlamalar, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak. Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.TOPLANTI, ETKİNLİKLİK, NİKAH VE DÜĞÜNLERSivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, barolar, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecek. Nikah ve düğün merasimlerinde? yiyecek, içecek ikramı yapılabilecek. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecek. Sağlık Bakanlığı'nca yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek. Nikah ve düğün merasimlerinde kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek. Kırsal mahalle, sokak düğünlerine izin verilmesi hususu ve buna ilişkin şartlar, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca kararlaştırılacak. Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecek.Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Covid- 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu, koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak. Konaklama tesislerine yönelik ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilecek. İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki restoran, kulüp gibi alanlarda yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbir alınacak.KAMU KURUM ve KURULUŞLARINDA MESAİKamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00- 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecek. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi Valilikçe tespit edilecek.YURT DIŞI UÇUŞLARIBangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar, bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak. Bu ülkelerden Ankara'ya doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden yurda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valilikçe belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak, karantinanın 14'üncü gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14'üncü günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak. Afganistan ve Pakistan'dan yurda gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina süresi 10 gün olarak uygulanacak. Karantinanın 7'nci gününde yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacak. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda hareket edilecek. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek, Diğer ülkelerden gelenlerden hava sınır kapısı yolu ile Ankara'ya girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR, hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak.  UÇAK, GEMİ PERSONELİ İLE TIR ŞOFÖRLERİ

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak, gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförleri SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak. Hava sınır kapısı yolu ile şehre giriş yapacak vatandaşlardan? yurda girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığını veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin girişlerine izin verilecek. Belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanlar ikametlerinde izolasyona alınacak.


Hıfzıssıhha Kurulu, PCR Testi, 1 Temmuz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden 'kademeli normalleşme' kararları - Son Dakika


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