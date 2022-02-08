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Ankara Valiliği'nden 'karla karışık yağmur' uyarısı - Son Dakika

Ankara Valiliği'nden 'karla karışık yağmur' uyarısı

08.02.2022 15:22
Ankara Valiliği'nden 'karla karışık yağmur' uyarısı

ANKARA Valiliği, akşam saatlerinden itibaren sağanak ile karla karışık yağmur etkili olmasının beklendiği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

ANKARA Valiliği, akşam saatlerinden itibaren sağanak ile karla karışık yağmur etkili olmasının beklendiği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren genelde yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde yağış bekleniyor. Yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette devam edecek yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.


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Ankara Valiliği, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Valiliği'nden 'karla karışık yağmur' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Valiliği'nden 'karla karışık yağmur' uyarısı - Son Dakika
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